У Львові знайшли поховальну яму з останками солдатів часів Другої світової війни

У Львові під час пошуково-ексгумаційних робіт на території цвинтаря в колишньому села Старі Збоїще знайшли поховальну яму із загиблими солдатами та польським жетоном часів Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством культури та стратегічних комунікацій у четвер, 14 серпня.

Ексгумація у Львові: що знайшла пошукова група

Зазначається, що йдеться про загиблих солдат періоду 1939 року. Їхня точна кількість буде встановлена після додаткового вивчення, проте наразі промарковані останки шести осіб.

Мінкульт додав, що дослідження тривають і досі, орієнтовна площа розкопок – 10 на 5 метрів.

Крім іншого, учасники експедиції знайшли на місці експедиції польські гудзики, ідентифікаційний польський жетон, фрагменти військового протигаза і предмети індивідуального вжитку.

У МКСК наголосили, що Львівська обласна військова адміністрація та керівництво міста у чіткій взаємодії з правоохоронними органами забезпечують необхідні умови для належного та безпечного проведення ексгумаційних робіт.

Нагадаємо, українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові 4 серпня.

Метою експедиції є перепоховання останків солдатів Військ Польського.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, під час цих робіт можуть знайти останки до 30 осіб.

Джерело : Мінкульт

