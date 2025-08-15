Карта боевых действий на 15 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы.

Кроме того, совершил 5839 обстрелов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5593 дрона-камикадзе.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 08:00 15 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 15 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 15 августа 2025

Ситуация в Украине на 15 августа 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 288 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загризово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголов, Колодязи, Карповка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шаховое, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Червоный Лиман, Проминь, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малеевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филии, Запорожского, Комышувахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины отразили шесть наступательных действий противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ на 15 августа 2025 года

личного состава – около 1 068 040 (+940) человек;

танков – 11 106 (+2);

боевых бронированных машин – 23 133 (+3);

артиллерийских систем – 31 498 (+40);

РСЗО – 1 467 (+1);

средств ПВО – 1 207;

самолетов – 422 (+1);

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);

крылатых ракет – 3 558;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);

специальной техники – 3 940 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.