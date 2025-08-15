Карта боевых действий на 15 августа 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.
Российские войска нанесли два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы.
Кроме того, совершил 5839 обстрелов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5593 дрона-камикадзе.
Такие данные по состоянию на 08:00 15 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.
Где идут бои в Украине 15 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 15 августа 2025
Ситуация в Украине на 15 августа 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 288 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глубокого.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загризово.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголов, Колодязи, Карповка.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шаховое, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Червоный Лиман, Проминь, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малеевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филии, Запорожского, Комышувахи.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении наши воины отразили шесть наступательных действий противника.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери РФ на 15 августа 2025 года
- личного состава – около 1 068 040 (+940) человек;
- танков – 11 106 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 133 (+3);
- артиллерийских систем – 31 498 (+40);
- РСЗО – 1 467 (+1);
- средств ПВО – 1 207;
- самолетов – 422 (+1);
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);
- крылатых ракет – 3 558;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);
- специальной техники – 3 940 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.