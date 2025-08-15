Более 120 фиктивных решений: как суд в Донецкой области помогал избегать мобилизации

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили исполняющего обязанности председателя одного из судов Донецкой области и его подчиненных в организации масштабной коррупционной схемы, которая позволяла мужчинам уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Схема для избежания мобилизации в суде Донецкой области

По данным следствия, чиновники за вознаграждение в $3 тыс. организовывали принятие фиктивных судебных решений о разводе и лишении матери родительских прав.

Сейчас смотрят

Это создавало основания для признания мужчины единственным опекуном несовершеннолетнего ребенка, что освобождало его от мобилизации и позволяло выехать за границу.

В схеме участвовали и. о. председателя суда, его помощник, заместитель руководителя аппарата и секретарь суда.

Еще в конце 2024 года ГБР сообщило о подозрении одному из участников махинации — помощнику судьи.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что к схеме причастны и другие сотрудники суда.

Решения принимались без реальных исков, уплаты судебного сбора и участия обязательных органов, в частности службы по делам детей.

Заместитель руководителя аппарата суда незаконно вмешивалась в автоматизированную систему документооборота, регистрировала несуществующие дела и заверяла поддельные документы гербовой печатью.

И. о. председателя суда выносил неправосудное решение, а секретарь судебных заседаний готовила фиктивные документы и повестки, которые передавали клиентам.

Среди фигурантов решений обнаружили даже сотрудников самого суда.

С начала полномасштабного вторжения до конца 2024 года было принято более 120 таких решений.

На их основании более 40 человек пересекли государственную границу, и более 30 из них так и не вернулись в Украину.

И. о. председателя суда, помощнику судьи, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, вмешательстве в работу судебной системы, подделке решений и препятствовании деятельности ВСУ.

Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Отдельно следователи задокументировали действия другого судьи этого же суда, которая в частном общении отрицала вооруженную агрессию РФ, одобряла оккупацию украинских территорий и героизировала российских военных.

Ей сообщено о подозрении в распространении материалов, оправдывающих агрессию РФ.

За это предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.