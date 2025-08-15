Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Марина Мелехова, редактор ленты
В Одессе заочно осудили мужчину за участие в террористической организации ДНР

вирок судді за держзраду
Фото: Pixabay

В Одессе 55-летнего местного жителя заочно осудили за участие в террористической организации ДНР.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Суд признал одессита участником террористической организации ДНР: что известно

Следствие установило, что в начале 2015 года мужчина выехал во временно оккупированный Донецк, где добровольно присоединился к вооруженному формированию так называемого 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР.

одесит-терорист

Фото: Одесская областная прокуратура

Под позывным Морпех он участвовал в разведывательных и диверсионных операциях, собирал информацию, проводил контрразведывательные мероприятия и в течение 2015-2018 годов воевал против ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме участия в боевых действиях, осужденный входил в силовой блок комитета освобождения Одессы и другого незаконного вооруженного формирования.

Через соцсети он распространял мысли о терроризме, оправдывал действия оккупационных властей и высказывал пророссийские нарративы, направленные против украинской государственности.

Специалисты Одесской областной прокуратуры поддержали публичное обвинение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время осужденный, которому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находится на временно оккупированной территории Донецкой области. Заключение начнется с момента его задержания.

