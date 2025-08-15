Понад 120 фіктивних рішень: як суд на Донеччині допомагав уникати мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань викрили виконувача обов’язків голови одного з судів Донецької області та його підлеглих на організації масштабної корупційної схеми, що дозволяла чоловікам уникати мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Схема для уникнення мобілізації в суді Донецької області

За даними слідства, посадовці за винагороду у $3 тис. організовували ухвалення фіктивних судових рішень про розлучення та позбавлення матері батьківських прав.

Це створювало підстави для визнання чоловіка єдиним опікуном неповнолітньої дитини, що звільняло його від мобілізації та дозволяло виїхати за кордон.

У схемі брали участь в. о. голови суду, його помічник, заступник керівника апарату та секретар суду.

Ще наприкінці 2024 року ДБР повідомило про підозру одному з учасників оборудки — помічнику судді.

Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що до схеми причетні й інші працівники суду.

Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі обов’язкових органів, зокрема служби у справах дітей.

Заступник керівника апарату суду незаконно втручалася в автоматизовану систему документообігу, реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала підроблені документи гербовою печаткою.

В. о. голови суду виносив неправосудні рішення, а секретар судових засідань готувала фіктивні документи та повістки, які передавали клієнтам.

Серед фігурантів рішень виявили навіть працівників самого суду.

З початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень.

На їхній підставі більш ніж 40 осіб перетнули державний кордон, понад 30 з них так і не повернулися в Україну.

В.о. голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, втручанні в роботу судової системи, підробленні рішень та перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Окремо слідчі задокументували дії іншого судді цього ж суду, яка у приватному спілкуванні заперечувала збройну агресію РФ, схвалювала окупацію українських територій та глорифікувала російських військових.

Їй повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ.

За це передбачено до восьми років ув’язнення.

