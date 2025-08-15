ВСУ нанесли удар по пункту управления 132-й бригады в Енакиево

В ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ в взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение пункту управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар по командованию 132-й бригады: что известно

Ранее Милитарный сообщал, что атака дронов по военным объектам в Енакиево началась поздно вечером 14 августа.

Массированный налет беспилотников продолжался после 22:00, сопровождался взрывами и пожарами в разных местах города.

По предварительной информации, удар был нанесен по зданию школы №28, которую оккупанты использовали для военных нужд.

Однако сама школа не работала с 2008 года.

Результаты поражения пока уточняются.

Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили российский порт Оля с иранскими комплектующими для Шахедов.

Также в ночь на 15 августа ВСУ поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе Роснефти.

