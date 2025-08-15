Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Глубинные удары ВСУ в 2025 году нанесли РФ убытки на более 4% ВВП

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Глубинные удары Сил обороны Украины нанесли России убытки на сумму более $74,1 млрд с начала 2025 года, что составляет 4,11% годового ВВП агрессора.

Об этом свидетельствуют данные об эффективности украинских операций на территории противника, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Каждый десятый удар — на расстояние более 1000 км

По данным анализа, почти 10% глубинных ударов было нанесено на расстоянии более тысячи километров от государственной границы Украины.

Наибольшая доля операций — 39,22% — проводилась на глубине 500-1 тыс. км от границы, еще 37,25% ударов пришлось на дистанцию 200-500 км.

Структура пораженных объектов демонстрирует системный подход украинских Сил обороны: 42% ударов было нанесено по нефтеперерабатывающим заводам, 37% — по складам боеприпасов и военной техники, 10% — по нефтеперекачивающим станциям.

Также под ударами оказались терминалы и порты (7% от общего количества).

Еще 4% операций были направлены против других стратегически важных объектов.

Напомним, что 14 августа Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ.

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб Украины
