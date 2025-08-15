ЗСУ вразили пункт управління 132-ї бригади в Єнакієвому

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієве.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по командуванню 132-ї бригади: що відомо

Раніше Мілітарний повідомляв, що атака дронів по військових об’єктах у Єнакієвому розпочалася пізно ввечері 14 серпня.

Масований наліт безпілотників тривав після 22:00, супроводжувався вибухами та пожежами в різних місцях міста.

За попередньою інформацією, удар було завдано по будівлі школи №28, яку окупанти використовували для військових потреб.

Однак сама школа не працювала з 2008 року.

Результати ураження наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони вразили російський порт Оля з іранськими комплектуючими для Шахедів.

Також у ніч про 15 серпня ЗСУ уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі Роснафти.

Фото: Мілітарний

