Россияне оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области – ОСГВ Днепр

Российские захватчики оккупировали село Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Об этом сообщили в ОСГВ Днепр в субботу, 16 августа.

РФ оккупировала Попов Яр и Ивано-Дарьевку

На Северском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки, однако им удалось оккупировать Ивано-Дарьевку.

На Добропольском направлении противник безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.

– Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки, – говорится в сообщении.

Там добавили, что продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Напомним, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Враг сосредоточил не менее 100 тысяч личного состава и продолжает перебрасывать подкрепление.

