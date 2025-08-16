Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Россияне оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области – ОСГВ Днепр

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские захватчики оккупировали село Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Об этом сообщили в ОСГВ Днепр в субботу, 16 августа.

РФ оккупировала Попов Яр и Ивано-Дарьевку

На Северском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки, однако им удалось оккупировать Ивано-Дарьевку.

Сейчас смотрят

На Добропольском направлении противник безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.

– Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки, – говорится в сообщении.

Там добавили, что продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Попів Яр

Скриншот: Deepstate

Напомним, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Враг сосредоточил не менее 100 тысяч личного состава и продолжает перебрасывать подкрепление.

Читайте также
Ситуация в районе Доброполья стабилизируется — спикер Генштаба ВСУ
Війна в Україні

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь