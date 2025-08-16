Россияне оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области – ОСГВ Днепр
Российские захватчики оккупировали село Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.
Об этом сообщили в ОСГВ Днепр в субботу, 16 августа.
РФ оккупировала Попов Яр и Ивано-Дарьевку
На Северском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки, однако им удалось оккупировать Ивано-Дарьевку.
На Добропольском направлении противник безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.
– Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки, – говорится в сообщении.
Там добавили, что продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.
Напомним, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Враг сосредоточил не менее 100 тысяч личного состава и продолжает перебрасывать подкрепление.