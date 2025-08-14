Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Ситуация в районе Доброполья стабилизируется — спикер Генштаба ВСУ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в районе Доброполья Донецкой области стабилизируется, принимаются все необходимые меры для выявления и уничтожения группы российских военных.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии Интерфакс-Украина.

Что происходит на Добропольском направлении

По его словам, главнокомандующий Вооруженными силами Украины выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях.

— В частности, в ходе проведения действий 1 корпусом Нацгвардии Украины Азов, смежными и подчиненными подразделениями враг несет значительные потери. В результате боев за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант, ранены более 70, — рассказал Ковалев.

И уточнил, что за этот период воины корпуса взяли в плен восемь оккупантов.

— Ситуация стабилизируется, — сказал он, подчеркнув, что Сил обороны продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности.

Два дня назад президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, что сейчас на фронте самая сложная ситуация на участке Доброполье — Краматорск, где группа российских захватчиков продвинулась на около 10 км в нескольких точках.

Источник: Интерфакс-Украина

