Росіяни окупували Попів Яр та Івано-Дар’ївку на Донеччині – ОСУВ Дніпро

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські загарбники окупували село Попів Яр та Івано-Дар’ївку на Донеччині. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил.

Про це повідомили в ОСУВ Дніпро у суботу, 16 серпня.

РФ окупувала Попів Яр та Івано-Дар’ївку

На Сіверському напрямку російські загарбники вели безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки, проте їм вдалося окупувати Івано-Дар’ївку.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка.

– Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що тривають заходи з ліквідації ворожих сил.

Попів Яр

Скриншот: Deepstate

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим уздовж усієї лінії фронту. Ворог зосередив щонайменше 100 тисяч особового складу і продовжує перекидати підкріплення.

