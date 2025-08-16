Росіяни окупували Попів Яр та Івано-Дар’ївку на Донеччині – ОСУВ Дніпро
Російські загарбники окупували село Попів Яр та Івано-Дар’ївку на Донеччині. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил.
Про це повідомили в ОСУВ Дніпро у суботу, 16 серпня.
РФ окупувала Попів Яр та Івано-Дар’ївку
На Сіверському напрямку російські загарбники вели безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки, проте їм вдалося окупувати Івано-Дар’ївку.
На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка.
– Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки, – йдеться у повідомленні.
Там додали, що тривають заходи з ліквідації ворожих сил.
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим уздовж усієї лінії фронту. Ворог зосередив щонайменше 100 тисяч особового складу і продовжує перекидати підкріплення.