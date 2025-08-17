Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили самый современный российский танк Т-90М

Воины группировки Сил специальных систем ВСУ на одном из ключевых направлений фронта уничтожили самый современный и самый дорогой российский танк Т-90М Прорыв.

Уничтожение российского танка Т-90М стоимостью $4,5 млн

— Операторы 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М Прорыв. Это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ, принятый на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около $4,5 млн, — говорится в сообщении.

Бойцы полка также вывели из строя еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град, боевую бронированную машину Тигр и грузовой автомобиль КамАЗ.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в целом уничтожено 11 116 российских танков, в том числе четыре — за последние сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

