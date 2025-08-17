Бійці Сил безпілотних систем знищили найсучасніший російський танк Т-90М

Воїни угруповання Сил спеціальних систем ЗСУ на одному з ключових напрямків фронту знищили найсучасніший і найдорожчий російський танк Т-90М Прорив.

Знищення російського танка Т-90М вартістю $4,5 млн

– Оператори 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили танк Т-90М Прорив. Це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн, – ідеться у повідомленні.

Бійці полку також вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 Град, бойову броньовану машину Тигр та вантажний автомобіль КамАЗ.

Зараз дивляться

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом знищено 11 116 російських танків, зокрема чотири – за останню добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.