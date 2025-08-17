Что такое баллистическое вооружение и какие ракеты есть у РФ

Баллистические ракеты – это снаряды, летящие по баллистической траектории. Это означает, что ракеты находятся в неуправляемом движении.

Именно баллистические ракеты для украинской ПВО являются одними из самых сложных целей, поскольку могут лететь на большие расстояния, а запускаться – со стационарных и мобильных установок.

Более подробно о том, что такое баллистическое вооружение и какую опасность оно несет для Украины – читайте в материале.

Какие баллистические ракеты имеет на вооружении РФ:

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия чаще всего использует баллистические ракеты Искандер. Также из менее серьезного баллистического вооружения РФ использует достаточно устаревшие Точку-У, Луну-М.

Баллистическая ракета отличается от крылатой тем, что она летает по баллистической траектории. Иначе говоря, обладает способностью подниматься высоко и вертикально атаковать сверху. Крылатые ракеты могут постоянно маневрировать (будто самолет без летчика).

Баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает Украину — это ракеты малой и средней дальности, например, дальность Искандера — до 1 тыс. км. Она летит не совсем как снаряд (поднялся в небо и упал), а имеет способность немного менять направление движения во время полета. Однако Искандер не может делать такие маневры, как крылатая ракета, то есть развернуться и полететь в противоположном направлении. А крылатая — может (хоть и на 180 градусов).

Баллистическая ракета Точка-У летит на расстояние 100-120 км, не маневрирует, а движется по определенной траектории. Она вообще ничего не видит, летит просто как болванка и легко перехватывается.

Также нашли они и Луну-М. Это ракета вообще из 1960-х годов, с дальностью еще меньшей, чем у Точки-У (70-80 км). Она очень неточная, может на 1 км отклоняться от цели. Это примерно как Катюша, которая у них когда-то была.

Далее идут ракеты большей дальности, например морского или шахтного базирования. И, конечно, баллистические межконтинентальные ракеты, такие как SS-20, SS-22, Тополь, Сармат и так далее.

Они поднимаются в космос и дальше летят по инерции, как метеорит, а падают за счет силы тяжести.

Большие межконтинентальные ракеты имеют не одну головку, а 5-7 (ракет). Когда они вылетают в космос, могут разделяться. С одной ракеты можно поразить 5-7 целей. Это — ядерный заряд.

Баллистические ракеты, которые сейчас использует РФ, например Искандер, тоже могут нести атомный заряд, но там может быть обычная взрывчатка (фугас и т.д.).

Бороться с баллистическими ракетами может система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и системы Samp-T.

Patriot может уничтожать как Искандеры, так и Zolfaghar или Fateh-110.

Что есть в Украине для поражения баллистических ракет

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T, созданный консорциумом Eurosam, является высокоточным средством противовоздушной обороны. Он эффективно нейтрализует как аэродинамические (самолеты), так и баллистические цели на расстояниях до 100 км и 25 км соответственно. Благодаря использованию ракеты Aster-30 с боеголовкой весом 20 кг и скоростью 1400 м/с, комплекс способен одновременно отслеживать и уничтожать до 16 воздушных целей.

Patriot — это американская система противовоздушной обороны, оснащенная ракетами, которые работают по принципу кинетического поражения. Это означает, что ракета уничтожает цель за счет силы столкновения на сверхвысокой скорости.

