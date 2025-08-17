Сильные гарантии безопасности для Украины и давление на РФ: Коалиция желающих завершила совещание

В Брюсселе завершилась виртуальная встреча лидеров стран Коалиции желающих с участием президента Владимира Зеленского и под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Все участники встречи выразили четкую поддержку независимости и суверенитета Украины.

Об этом сообщил президент Зеленский.

Напомним, что встреча Коалиции желающих состоялась накануне встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Виртуальная встреча Коалиции желающих — итоги

По словам президента Украины, все участники сегодняшней встречи неукоснительно согласны, что границы государств менять силой нельзя — так не должно быть.

Все главы государств Коалиции согласны, что ключевые вопросы мира могут решаться только при непосредственном участии Украины в трехстороннем формате: Украина, США и российский руководитель.

— Это историческое решение, что Соединенные Штаты готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, участники онлайн-встречи Коалиции желающих обсуждали вопрос, как прекратить бои на фронте.

— Мы вырабатываем общее видение того, каким должно стать мирное соглашение — действительно честным, быстрым и таким, которое сработает, — подытожил Владимир Зеленский.

Что говорят европейские лидеры после встречи Коалиции желающих

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что среди стран Коалиции существует мощный консенсус о необходимости продолжать поддерживать Украину.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после встречи заявил, что его страна сделает свою часть работы.

— Мы должны сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины. Это означает ключевые параметры, как можно ближе к статье 5, — написал Кристен Михал в соцсети X, имея в виду статью НАТО, которая обязывает членов блока реагировать в случае нападения на одного из них.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что трансатлантическое единство чрезвычайно важно для достижения длительного мира в Украине.

Во время сегодняшней встречи Коалиции желающих, если не будет соглашения о прекращении огня, тогда ЕС и США должны усилить давление на Россию. В то же время Кошта подчеркнул, что приветствует готовность Америки участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа также отметил, что Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности, в частности при поддержке США.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что онлайн-встреча Коалиции желающих была важна для координации перед завтрашней встречей Зеленского и Трампа в Белом доме.

— Мы договорились, что целью должно быть как можно более быстрое прекращение убийств людей, и что четкие гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы будут — необходимым условием для дальнейших переговоров, — подчеркнул Петр Фиала.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что для установления мира в Украине нужно оказывать давление на агрессора, а не на жертву агрессии.

