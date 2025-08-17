Сильні гарантії безпеки для України та тиск на РФ: Коаліція охочих завершила нараду

У Брюсселі закінчилась віртуальна зустріч лідерів країн Коаліції охочих за участі президента Володимира Зеленського та під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. Усі учасники зустрічі висловили чітку підтримку незалежності та суверенітету України.

Про це повідомив президент Зеленський.

Нагадаємо, що зустріч Коаліції охочих відбулася напередодні зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Зараз дивляться

Віртуальна зустріч Коаліції охочих – підсумки

За словами президента України, всі учасники сьогоднішньої зустрічі неухильно погоджуються, що кордони держав змінювати силою не можна – так не має бути.

Усі очільники держав Коаліції погоджуються, що ключові питання щодо миру можуть вирішуватись лише за безпосередньої участі України у тристоронньому форматі: Україна, США та російський керівник.

– Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи, – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, учасники онлайн-зустрічі Коаліції охочих обговорювали питання, як припинити бої на фронті.

– Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює, – підсумував Володимир Зеленський.

Що кажуть європейські лідери після зустрічі Коаліції охочих

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що серед країн Коаліції існує потужний консенсус щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал після зустрічі, що його країна зробить свою частину роботи.

– Ми повинні зосередитися на гарантіях безпеки України. Це означає ключові параметри, якомога ближчі до статті 5, — написав Крістен Міхал у соцмереж X, маючи на увазі статтю НАТО, яка зобов’язує членів блоку реагувати в разі нападу на одного з них.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що трансатлантична єдність є надзвичайно важливою для досягнення тривалого миру в Україні.

Під час сьогоднішньої зустрічі Коаліції охочих, якщо не буде угоди про припинення вогню, тоді ЄС і США повинні посилити тиск на Росію. Водночас Кошта наголосив, що вітає готовність Америки брати участь у наданні гарантій безпеки Україні.

Президент Литви Гітанас Науседа також зауважив, що Україна потребує реальних гарантій безпеки, зокрема за підтримки США.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що онлайн-зустріч Коаліції охочих була важливою для координації перед завтрашньою зустріччю Зеленського та Трампа у Білому домі.

– Ми домовилися, що метою має бути якнайшвидше припинення вбивств людей, і що чіткі гарантії безпеки для України з боку США та Європи будуть – необхідна умова для подальших переговорів, – наголосив Петр Фіала.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що для встановлення миру в Україні потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву агресії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.