В Евросоюзе сейчас идет работа над 19-м пакетом санкций против России. Принять этот пакет санкций могут уже в сентябре.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Так, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа и Украина должны иметь сильные гарантии безопасности, которые будут защищать общие интересы.

Сейчас смотрят

19 пакет санкций против РФ

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина должна иметь силы и средства для сохранения своего суверенитета. Она также отметила, что международные границы Украины не могут быть изменены силой.

— Не может быть ограничений на Вооруженные силы Украины, на помощь от других стран, а также на сотрудничество с ними. Коалиция желающих и Европа готовы внести свой вклад, — сказала президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа продолжит экономическое давление на Москву.

— Мы продвигаем подготовку 19-го пакета санкций, и он будет принят в сентябре, — сказала президент Еврокомиссии.

Сегодня, 17 августа, Зеленский в Брюсселе примет участие в заседании лидеров государств Коалиции желающих. А в понедельник, 18 августа, президент Украины отправится в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Также на встречу с Трампом прибудут: канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.