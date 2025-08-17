Заявления Путина о гарантиях безопасности для Украины — это просто слова — Зеленский

Сигнал американского президента Дональда Трампа о гарантиях безопасности гораздо важнее заявлений кремлевского диктатора Владимира Путина о таких гарантиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, куда он приехал на встречу Коалиции желающих.

Гарантии безопасности от США и Путина

Зеленский подчеркивает, что не стоит ждать от Путина никаких гарантий безопасности.

— Я не знаю, о чем реально говорили Путин и президент Трамп. И я хочу, чтобы многие детали президент Трамп сказал мне, затем европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал, сигналы о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мысли Путина. Потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности, — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, гарантии безопасности — это наша сильная армия. Финансировать Вооруженные силы Украины может помочь Европа, а оружие — внутреннее и европейское производство, а также дефицитные вещи — есть только в США.

Президент добавил, что сигналы российской стороны о гарантиях безопасности – это просто слова.

— Сигналы российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но, если честно, это просто слова. И на уровне трехсторонней встречи готовы говорить, — отметил президент Зеленский.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча Дональда Трампа и Путина. Американский президент заявил, что мирного соглашения не достигли, однако удалось прийти к соглашению по некоторым пунктам.

Впоследствии Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с Путиным обсуждали вопросы обмена территориями и гарантий безопасности для Украины.

