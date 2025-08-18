Белый дом переживает, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа Белый дом опять интересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Украины костюм.

Об этом пишет Axios со ссылкой на два информированных источника.

Встреча Зеленского с Трампом: в чем будет президент Украины

Издание отмечает, что наряд Зеленского стал проблемой во время его предыдущей встречи с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.

Сейчас смотрят

Президенту США не понравилась одежда Зеленского в стиле милитари, и он саркастически заметил: “Он сегодня очень вырядился”.

Тогда некоторые американские чиновники говорили, что вопрос костюма в определенной степени повлиял на результат встречи.

По данным собеседников, сегодня Зеленский появится в Белом доме в том же черном пиджаке, который он надевал на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

— Это будет “костюмный стиль”, но не полный костюм, — сказал один из них.

На саммите НАТО президент Украины впервые с февраля 2022 года надел пиджак делового стиля, и американские чиновники заявили, что Трамп был доволен этим.

— Зеленский приехал как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как тот, кто должен быть в НАТО… Так что у них был хороший разговор, — сказал тогда американский чиновник в интервью Axios.

Один из советников Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что “было бы хорошим знаком для мира”, если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: “Мы не ожидаем, что он это сделает”.

— Было бы замечательно, если бы он надел галстук, но мы не ожидаем, что он это сделает, — сказал другой чиновник.

По словам источников, Зеленский не наденет галстук в понедельник.

Однако недовольство Трампа в прошлый раз касалось не только одежды, говорят его советники.

Они считают, что украинский президент стал лучше апеллировать к Трампу.

— Давайте отдадим ему должное. Он не так плох, каким был раньше, — сказал второй советник американского лидера, подчеркнув, что не считает, что этот саммит станет повторением прошлого.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.