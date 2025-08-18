Майно без заповіту — порядок спадкування за законом

Майно після смерті власника ділиться згідно із заповітом, в якому людина сама визначає, хто і яку частку отримає. Якщо заповіту немає, то закон передбачає певні правила, за якими спадок розподіляється між родичами за певними чергами.

Кому дістанеться майно без заповіту, ми з’ясували в адвоката судової практики Юридичної компанії Де-Юре Владислава Мартинчука.

Відсутній заповіт: кому дістанеться майно

Адвокат зазначив, що за відсутності заповіту спадкування відбувається відповідно до приписів закону в порядку черги, при цьому кожна наступна черга отримує спадщину лише за відсутності спадкоємців попередніх черг. У такому випадку право на спадщину мають особи, зазначені у Цивільному кодексі України, яким визначена черговість спадкування, залежно від ступеня спорідненості.

Кому переходить майно, якщо немає заповіту:

Так, у першу чергу спадщину отримують діти, інший з подружжя та батьки.

У другу чергу спадкують рідні брати та сестри, бабусі та дідусі.

До третьої черги відносяться рідні дядьки та тітки.

У четверту чергу спадкують особи, які проживали разом із померлим однією сім’єю не менше ніж 5 років до дати смерті.

В останню чергу спадкують інші родичі до шостого ступеня споріднення.

Як правило, для отримання спадщини спадкоємцю необхідно особисто звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину; строк звернення – протягом 6 місяців з дня смерті особи.

– Водночас якщо спадкоємець проживав разом із спадкодавцем на день його смерті, подання заяви не вимагається. Так само для неповнолітніх, недієздатних або обмежено дієздатних осіб вступ у спадщину відбувається автоматично, без заяви, – зазначив адвокат.

Хто має право на житло у разі відсутності заповіту

За законом спадкове майно розподіляється порівну між спадкоємцями однієї черги, хоча за наявності взаємної згоди спадкоємці можуть змінити розмір часток у спадщині, зокрема розподілити майно між собою на власний розсуд.

– Для рухомого майна це може бути усна угода, а для нерухомого майна треба укласти письмовий договір і нотаріально його посвідчити, – порадив адвокат.

Результати спадкування можуть бути оформлені свідоцтвом про право на спадщину. Даний документ є опціональним при спадкуванні рухомого майна, однак при спадкуванні нерухомості його оформлення нотаріусом є обов’язковим.

Хто має право на спадщину, якщо не вписаний у заповіт

Навіть якщо спадкодавець склав заповіт, це зовсім не означає, що всі спадкоємці можуть залишитися без спадщини. Існують певні категорії осіб, які завжди мають право на обов’язкову частку. Тобто навіть якщо вони не вказані у заповіті, закон гарантує їм отримання спадщини.

Малолітні та неповнолітні діти, повнолітні, але непрацездатні діти спадкодавця, а також непрацездатна вдова або вдівець і непрацездатні батьки не можуть бути позбавлені спадщини. Якщо вони не вказані у заповіті, їм все одно належить обов’язкова частка. Розраховується вона так:

Спочатку визначаємо, яку частку кожен з них отримав би, якби заповіту не було.

Потім цю частку ділимо навпіл — це і буде їх обов’язкова частка.

До прикладу, спадкодавець мав дружину, неповнолітню дитину і брата. Він склав заповіт, де все своє майно передав дружині.

В такому випадку брат спадщину не отримає, бо він не зазначений у заповіті і не має права на обов’язкову частку. Дитина у заповіті не вказана, але вона має право на обов’язкову частку.

Якби заповіту не було, спадщина ділилася б порівну між дитиною та дружиною, по 50% кожному. Оскільки заповіт є, дитина отримає половину від своєї частки, тобто 25%. Решту майна отримає дружина, бо вона вказана в заповіті, їй перейде 75%.

