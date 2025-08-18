Во время обороны Бахмута в 2023 году соотношение потерь российской армии были выше минимум в семь раз, а во время Курской операции — в пять.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

Потери армии РФ во время боев за Бахмут

Сырский напомнил, что оборона Бахмута длилась восемь месяцев, основной наступательной группировки противника была группа Вагнера, которая, по информации ее руководства, потеряла здесь погибшими 20 тыс. своих лучших бойцов.

Сейчас смотрят

В то же время, как отметил главком, по оценкам Генштаба ВСУ, эта цифра составляла около 23 тыс. личного состава.

— А поскольку их потери тогда составляли 50 на 50 — убитыми и ранеными, то вместе с ранеными потери насчитывали примерно 40 тысяч. Тогда как общая численность группы Вагнера составляла до 50 тысяч. То есть Вагнер как структура больше не восстановилась, — отметил он.

И заверил, что если бы Силы обороны не сдерживали врага в Бахмуте, то под ударом оказались бы Часов Яр, Краматорск, Константиновка и Дружковка.

— А исходя из того уровня потерь, которые понес Вагнер, я уже не беру во внимание другие российские части, которые тоже принимали там участие в боях, то, по разным оценкам, соотношение между потерями нашими и противника были 1 к 7 — 1 к 7,7. То есть мы потеряли в семь раз меньше, чем противник, — добавил Сырский.

По его словам, это лучший показатель с начала полномасштабной войны, поэтому, если говорить о роли Бахмута, — “он фактически спас значительную площадь фронта и значительное количество территорий”.

Российские потери во время Курской операции

Главнокомандующий ВСУ заявил, что подобная ситуация наблюдалась и во время Курской операции.

— По данным российских аналитиков, были периоды, когда потери войск противника превышали наши в 5,5 раза. То есть мы в наступлении несли потери в пять раз меньше, чем противник. Это тоже лучший показатель за время полномасштабной войны. Возможно, это такая особенность войны, хотя на самом деле это просто была продуманная операция, — подытожил Сырский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.