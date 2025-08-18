Втрати РФ у Бахмуті та на Курщині були у кілька разів вищими за наші – Сирський

Під час оборони Бахмута у 2023 році співвідношення втрат російської армії були вищими щонайменше у сім разів, а під час Курської операції – у п’ять.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю РБК-Україна.

Втрати армії РФ під час боїв за Бахмут

Сирський нагадав, що оборона Бахмута тривала вісім місяців, основною наступального угруповання противника була група Вагнера, яка, за інформацією її керівництва, втратила тут загиблими 20 тис. своїх найкращих бійців.

Водночас, як зауважив головком, за оцінками Генштабу ЗСУ, ця цифра становила близько 23 тис. особового складу.

– А оскільки їхні втрати тоді становили 50 на 50 – вбитими та пораненими, то разом із пораненими втрати налічували приблизно 40 тисяч. Тоді як загальна чисельність групи Вагнера становила до 50 тисяч. Тобто Вагнер як структура більше не відновилася, – зауважив він.

І запевнив, що якби Сили оборони не стримували ворога у Бахмуті, то під ударом опинилися б Часів Яр, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка.

– А виходячи з того рівня втрат, яких зазнав Вагнер, я вже не беру до уваги інші російські частини, які теж брали там участь у боях, то, за різними оцінками, співвідношення між втратами нашими і противника були 1 до 7 – 1 до 7,7. Тобто ми втратили у сім разів менше, ніж противник, – додав Сирський.

За його словами, це найкращий показник із початку повномасштабної війни, тому, якщо говорити про роль Бахмута, – “він фактично врятував значну площу фронту і значну кількість територій”.

Російські втрати під час Курської операції

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що подібна ситуація спостерігалася і під час Курської операції.

– За даними російських аналітиків, були періоди, коли втрати військ противника переважали наші в 5,5 раза. Тобто ми в наступі несли втрати в п’ять разів менші, ніж противник. Це теж найкращий показник за час повномасштабної війни. Можливо, це така особливість війни, хоча насправді це просто була продумана операція, – підсумував Сирський.

