Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Это не компьютерная игра: посол Украины о невозможности передачи территорий РФ

Олексій Макеєв

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что передача украинских территорий России невозможна, ведь это “не компьютерная игра” – там живут люди.

Об этом он сообщил в утреннем шоу, цитаты из которого опубликовало издание tagesschau.

Это не компьютерная игра: позиция Украины по территориям

Несмотря на то, что Макеев приветствовал единство мировых лидеров на саммите Украины в Вашингтоне, он отметил, что вопрос о передаче территорий России в рамках мирного урегулирования не является сложным для Украины – уступки здесь невозможны.

Сейчас смотрят

– Речь идет не только о территории. Это не компьютерная игра, где можно передать территорию и продолжать играть одним щелчком мыши. Там живут миллионы и миллионы украинцев. Сейчас они находятся под российской оккупацией, – подчеркнул посол.

Он добавил, что все вопросы должны быть обсуждены и еще ожидается встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, который должен изложить свою позицию лицом к лицу с украинским и американским лидерами.

– Посмотрим, согласится ли Путин или просто снова будет тянуть время. Мы знаем это от россиян. Они создают различные рабочие группы и рабочие комитеты и проводят длительные дискуссии, – рассказал Макеев.

При этом, как напомнил посол, пока продолжаются переговоры, Россия продолжает ежедневно атаковать Украину бомбами и ракетами, ведь договоренности о прекращении огня так и не достигнуты.

Читайте также
Переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжатся 19 августа – Стармер
Стармер объявил о продолжении работы над гарантиями безопасности Украины

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир Путинпереговори
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь