Це не комп’ютерна гра: посол України про неможливість передання територій РФ

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що передання українських територій Росії є неможливим, адже це “не комп’ютерна гра” – там живуть люди.

Про це він повідомив у ранковому шоу, цитати з якого опублікувало видання tagesschau.

Це не комп’ютерна гра: позиція України щодо територій

Попри те, що Макеєв схвалив єдність світових лідерів на саміті України у Вашингтоні, він зазначив, що питання передання територій Росії в межах мирного врегулювання не є складним для України – поступки тут неможливі.

– Йдеться не лише про територію. Це не комп’ютерна гра, де можна передати територію та продовжувати грати одним клацанням миші. Там живуть мільйони й мільйони українців. Наразі вони перебувають під російською окупацією, – наголосив посол.

Він додав, що усі питання мають бути обговорені і ще очікується зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, який має викласти свою позицію віч-на-віч з українським та американським лідерами.

– Побачимо, чи погодиться Путін, чи просто знову тягне час. Ми знаємо це від росіян. Вони створюють різні робочі групи та робочі комітети та проводять тривалі дискусії, – розповів Макеєв.

При цьому, як нагадав посол, поки тривають переговори, Росія продовжує щодня атакувати Україну бомбами та ракетами, адже домовленості про припинення вогню так і не досягнуті.

