Грозы, дожди и понижение температуры: прогноз погоды на неделю

В начале следующей недели в Украине ожидается изменение погодных условий из-за приближения холодного атмосферного фронта из Западной Европы. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра и грозы.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе – читайте в материале на Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

Как рассказала Наталья Птуха, антициклон постепенно теряет свои позиции.

Так, уже 16 августа днем фронт затронет Волынь, а 17-го — северные области: Закарпатье, Прикарпатье и Винницкую область.

18 августа он распространится на большинство регионов, кроме юга и юго-востока страны.

По словам синоптика, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы.

– В эти дни стоит следить за предупреждениями гидрометцентра и быть внимательными во время непогоды, – добавила она.

В то же время температура воздуха начнет снижаться. 16 августа еще прогнозируется +25…+30°C, на Закарпатье до +35°C.

Но уже 17-18 августа в западных и северных регионах днем ожидается +23…+28°C.

Температура воды в море и других водоемах

Что касается южных областей, в частности Одесской, Наталья Птуха успокоила отдыхающих. Там тоже немного похолодает, но через несколько дней снова станет жарко.

– В ближайшие трое суток температура здесь будет достигать около +30°C, только 19 августа возможно кратковременное понижение до +26°C, а с 20-го снова потеплеет, – сказала она.

Синоптик подчеркнула, что август этого года приближен к климатической норме, без экстремальной жары или мощных штормов.

Единственное, отметила она, во время прохождения фронта возможны локальные ливни, усиление ветра и град.

Но сильных погодных качелей или масштабных катаклизмов не ожидается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.