Погода на День Незалежності: готуватися до спеки чи діставати парасольки

День Незалежності – чудова нагода провести час із близькими, влаштувавши барбекю біля дому або й виїхавши на природу. У такі моменти погода має неабияке значення.

Якою буде погода на День Незалежності 2025, читайте в нашому матеріалі.

Якою буде погода найближчим часом

За прогнозом Укргідрометцентру, у період з 19 серпня в Україні очікуються різні погодні умови, зумовлені зміною синоптичних процесів.

Зараз дивляться

19 серпня з північного заходу надходитиме прохолодне повітря. Атмосферний тиск поступово зростатиме, формуючи антициклон, який забезпечить суху та сонячну погоду без опадів.

Уночі в більшості регіонів буде доволі прохолодно, близько +8…+13 °C, удень температура становитиме комфортні +20…+25 °C. На Півдні країни очікується більш тепла погода.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

20 серпня вплив антициклону ще збережеться, проте атмосферний тиск почне знижуватися. Із південного заходу поширюватиметься тепліша повітряна маса. Опадів не передбачається, нічна температура суттєво не зміниться.

21 серпня ситуація буде подібною, тож у більшості областей залишатиметься сухо, проте в західних та Житомирській областях у денні години атмосферний фронт зумовить локальні короткочасні дощі з грозами. Температура вночі підвищиться до +13…+19 °C, удень майже по всій території країни відчутно потеплішає.

Винятком стануть західні області, де максимальна температура вдень становитиме лише +19…+24 °C.

Прогноз погоди на День Незалежності

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що з 21 серпня погода поступово змінюватиметься. У західній частині країни очікуються дощі, а впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пошириться майже на всю територію України, окрім Півдня. У ці дні ймовірні грози. Водночас у середині тижня спека посилиться.

Щодо погоди на День Незалежності 2025, то, за словами Наталки Діденко, атмосфера вирівняється та подарує сприятливі для прогулянок умови.

В Україні на День Незалежності переважно буде сонячно. Удень середня температура становитиме +19…+24 °C, на Півдні та Сході стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °C. На Заході країни буде дещо прохолодніше — лише +16…+20 °C.

Читайте також Грози, дощі та зниження температури: прогноз погоди на тиждень

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.