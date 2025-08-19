Россияне попытались “рвануть вперед” на Покровском направлении и были уничтожены – ВСУ
В Донецкой области в некоторых населенных пунктах на Покровском и Новопавловском направлениях войска РФ пытались осуществить стремительный прорыв обороны ВСУ, однако понесли значительные потери и не смогли закрепиться на позициях.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.
Как ВСУ отразили попытки прорыва россиян в Донецкой области
По словам спикера, в некоторых населенных пунктах россияне “рванули вперед”, пробежали первую линию украинских позиций, но не стали закрепляться и пошли дальше, где их, в конце концов, уничтожили.
– Не знаю, можно ли называть это контратакой или нельзя, учитывая, что там россиян еще две недели назад не было, а сейчас они прорвались и там погибли, – рассказал Трегубов.
Он добавил, что российские агрессоры очень активно пытались наступать на определенных направлениях, переоценив при этом свои силы.
– На данный момент, к сожалению, линия соприкосновения именно стратегически еще не продвигается под Донецком, как хотелось бы, – подытожил спикер.
По его словам, сейчас в зоне боевых действий самым горячим направлением остается Покровское.
– Если брать Покровское направление, там боевых столкновений сопоставимо со всеми остальными вместе взятыми – более 60. На Новопавловском – 20, на Лиманском, кажется, тоже 20, а на других вообще значительно меньше, – рассказал спикер.
Напомним, аналитики ISW подсчитали, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина, попытки РФ захватить всю Донецкую область могут продолжаться годами.