Россияне попытались “рвануть вперед” на Покровском направлении и были уничтожены – ВСУ

В Донецкой области в некоторых населенных пунктах на Покровском и Новопавловском направлениях войска РФ пытались осуществить стремительный прорыв обороны ВСУ, однако понесли значительные потери и не смогли закрепиться на позициях.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

Как ВСУ отразили попытки прорыва россиян в Донецкой области

По словам спикера, в некоторых населенных пунктах россияне “рванули вперед”, пробежали первую линию украинских позиций, но не стали закрепляться и пошли дальше, где их, в конце концов, уничтожили.

– Не знаю, можно ли называть это контратакой или нельзя, учитывая, что там россиян еще две недели назад не было, а сейчас они прорвались и там погибли, – рассказал Трегубов.

Он добавил, что российские агрессоры очень активно пытались наступать на определенных направлениях, переоценив при этом свои силы.

– На данный момент, к сожалению, линия соприкосновения именно стратегически еще не продвигается под Донецком, как хотелось бы, – подытожил спикер.

По его словам, сейчас в зоне боевых действий самым горячим направлением остается Покровское.

– Если брать Покровское направление, там боевых столкновений сопоставимо со всеми остальными вместе взятыми – более 60. На Новопавловском – 20, на Лиманском, кажется, тоже 20, а на других вообще значительно меньше, – рассказал спикер.

Напомним, аналитики ISW подсчитали, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина, попытки РФ захватить всю Донецкую область могут продолжаться годами.

