Росіяни спробували “рвонути вперед” на Покровському напрямку і були знищені – ЗСУ
В Донецькій області у деяких населених пунктах на Покровському та Новопавлівському напрямках війська РФ намагалися здійснити стрімкий прорив оборони ЗСУ, однак зазнали значних втрат і не змогли закріпитися на позиціях.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро Віктор Трегубов.
Як ЗСУ відбили спроби прориву росіян на Донеччині
За словами речника, у деяких населених пунктах росіяни “рвонули вперед”, пробігли першу лінію українських позицій, але не закріпились і пішли далі, де їх, зрештою, знищили.
– Не знаю, чи можна називати це контратакою, чи не можна, з урахуванням того, що там росіян ще два тижні тому не було, а зараз вони прорвалися і там загинули, – розповів Трегубов.
Він додав, що російські агресори дуже активно намагалися наступати на певних напрямках, переоцінивши при цьому власні сили.
– Станом на зараз, на жаль, лінія зіткнення саме стратегічно ще не просувається під Донецьком, як хотілося б, – підсумував речник.
За його словами, наразі у зоні бойових дій найгарячішим напрямком залишається Покровський.
– Якщо брати Покровський напрямок, там боєзіткнень співставно з усіма іншими разом узятими – понад 60. На Новопавлівському – 20, на Лиманському, здається, теж 20, а на інших взагалі значно менше, – розповів речник.
Нагадаємо, аналітики ISW підрахували, що, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна, спроби РФ захопити всю Донецьку область можуть тривати роками.