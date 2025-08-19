Австрія запропонувала себе як майданчик для переговорів із Путіним

Канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як можливе місце проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання Vienna Online.

Відень для саміту Зеленського і Путіна

– Наша столиця має давні традиції діалогу і пропонує прекрасні умови для взаємодії з міжнародними організаціями, що базуються тут, особливо з ОБСЄ (Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, – Ред.) — йдеться в заяві Відомства федерального канцлера Австрії.

Відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. У канцелярії канцлера Австрії кажуть, що питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер Міжнародного кримінального суду, треба попередньо узгодити з судом.

– Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через угоди про нашу штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, щоб забезпечити участь президента Путіна, – наголосили в канцелярії.

Нагадаємо, що 18 серпня після переговорів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп зателефонував диктатору Путіну. Американський президент повідомив про готовність Путіна зустрітися з Зеленським.

Раніше Білорусь заявляла про готовність провести зустріч Зеленського та Путіна.

Російський очільник запропонував провести тристоронню зустріч у Москві, проте Дональд Трамп відхилив таку пропозицію.

