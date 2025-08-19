Трамп отклонил предложение Путина провести трехстороннюю встречу в Москве

Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп отказал Путину в проведении переговоров в Москве

Источники СМИ рассказали, что Трамп вежливо отказал Путину в его предложении провести переговоры с Зеленским в России.

В издании Politico сообщили о желании Путина встретиться с Зеленским лично. Такое намерение кремлевский диктатор высказал во время телефонного разговора с Трампом.

Предварительно известно, что президент США предложил свое присутствие на предстоящих переговорах, но Путин заявил, что хочет встречи с украинским лидером лицом к лицу.

По данным издания, команда Трампа уже начала организацию переговоров главы Кремля и президента Украины. Этим занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Напомним, Путин предложил Трампу провести переговоры с Зеленским в Москве. Однако президент Украины отказался от этого предложения.

В ЦПД подчеркнули, что России нельзя позволять затягивать время в трехсторонних переговорах Зеленского, Путина и Трампа.

Руководитель центра Андрей Коваленко отметил, что вся информационная и дипломатическая стратегия Кремля строилась вокруг идеи достижения договоренностей с США без привлечения Украины.

