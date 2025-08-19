Трамп отклонил предложение Путина провести трехстороннюю встречу в Москве
Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.
Об этом сообщает The New York Times.
Трамп отказал Путину в проведении переговоров в Москве
Источники СМИ рассказали, что Трамп вежливо отказал Путину в его предложении провести переговоры с Зеленским в России.
В издании Politico сообщили о желании Путина встретиться с Зеленским лично. Такое намерение кремлевский диктатор высказал во время телефонного разговора с Трампом.
Предварительно известно, что президент США предложил свое присутствие на предстоящих переговорах, но Путин заявил, что хочет встречи с украинским лидером лицом к лицу.
По данным издания, команда Трампа уже начала организацию переговоров главы Кремля и президента Украины. Этим занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Напомним, Путин предложил Трампу провести переговоры с Зеленским в Москве. Однако президент Украины отказался от этого предложения.
В ЦПД подчеркнули, что России нельзя позволять затягивать время в трехсторонних переговорах Зеленского, Путина и Трампа.
Руководитель центра Андрей Коваленко отметил, что вся информационная и дипломатическая стратегия Кремля строилась вокруг идеи достижения договоренностей с США без привлечения Украины.