Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

До 10 стран готовы отправить в Украину военных в рамках гарантий безопасности – Bloomberg

Главное
  • Гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы уже на этой неделе.
  • Европа хочет воспользоваться поддержкой Трампа для реализации плана, предусматривающего привлечение иностранных войск в Украину.
  • Около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину.
війська НАТО
Фото: Getty Images

Около 10 стран готовы направить свои войска в Украину в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Развертывание иностранных войск в Украине

Пакет гарантий безопасности для Украины должны сформировать уже на этой неделе. По словам источников, во вторник европейские чиновники обсуждали отправку британских и французских войск в Украину, в частности согласовывали численность и позиции.

Сейчас смотрят

Таким решением европейцы хотят усилить позиции Киева перед возможной будущей встречей президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что Трамп категорически против отправки американских войск в Украину.

Хотя европейские лидеры назвали встречу в Белом доме 18 августа прорывом, подчеркнув позицию Трампа относительно гарантий безопасности, несколько чиновников все же остаются скептичными — будут ли гарантии достаточными, чтобы сдержать Путина.

Кремль не соглашается на размещение войск НАТО на украинской территории.

Пакет гарантий безопасности

Как сообщили источники, знакомые с переговорами в Вашингтоне, первым этапом пакета гарантий безопасности будет укрепление Вооруженных сил Украины путем обучения и подкрепления. Известно, что Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут дислоцированы как можно дальше от линии фронта.

Другая часть плана гарантий безопасности предусматривает поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границей, поставках вооружения и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Европейцы ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведданные и военную технику через партнеров.

Читайте также
В Белом доме подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским
хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа

Источник: Bloomberg

Связанные темы:

БезпекаВойна в УкраиневійськовіВеликобританияпереговориФранция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь