До 10 стран готовы отправить в Украину военных в рамках гарантий безопасности – Bloomberg

Главное Гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы уже на этой неделе.

Европа хочет воспользоваться поддержкой Трампа для реализации плана, предусматривающего привлечение иностранных войск в Украину.

Около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину.

Около 10 стран готовы направить свои войска в Украину в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Развертывание иностранных войск в Украине

Пакет гарантий безопасности для Украины должны сформировать уже на этой неделе. По словам источников, во вторник европейские чиновники обсуждали отправку британских и французских войск в Украину, в частности согласовывали численность и позиции.

Сейчас смотрят

Таким решением европейцы хотят усилить позиции Киева перед возможной будущей встречей президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что Трамп категорически против отправки американских войск в Украину.

Хотя европейские лидеры назвали встречу в Белом доме 18 августа прорывом, подчеркнув позицию Трампа относительно гарантий безопасности, несколько чиновников все же остаются скептичными — будут ли гарантии достаточными, чтобы сдержать Путина.

Кремль не соглашается на размещение войск НАТО на украинской территории.

Пакет гарантий безопасности

Как сообщили источники, знакомые с переговорами в Вашингтоне, первым этапом пакета гарантий безопасности будет укрепление Вооруженных сил Украины путем обучения и подкрепления. Известно, что Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут дислоцированы как можно дальше от линии фронта.

Другая часть плана гарантий безопасности предусматривает поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границей, поставках вооружения и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Европейцы ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведданные и военную технику через партнеров.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.