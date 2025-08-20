Герман Сметанин назначен гендиректором Укроборонпрома по результатам конкурса. Он будет занимать эту должность во второй раз.

Об этом сообщает пресс-центр Укроборонпрома.

Конкурс на должность гендиректора Укроборонпрома

Кандидатов на эту должность было 14. Конкурс проводила международная компания Odgers Berndtson, которая специализируется на подборе руководителей высшего уровня, в частности в Украине.

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Решение о назначении нового генерального директора приняли после финальных собеседований.

По словам председателя наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Ломджарии, Герман Сметанин во время предыдущего пребывания в должности председателя приобрел уникальный опыт работы и хорошо разбирается во внутренних процессах предприятий.

Что известно о Германе Сметанине

Герман Сметанин родился в 1992 году.

В период 2016−2020 годов был главным инженером Львовского бронетанкового завода. В течение 2020−2021 годов занимал должность директора по производству на заводе им. Малышева. В 2021−2022 годах был директором Харьковского бронетанкового завода.

На должность генерального директора госконцерна Укроборонпром Сметанина назначили в конце июня 2023 года.

В сентябре 2024 года парламент назначил Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а гендиректором Укроборонпрома стал Олег Гуляк.

Кабинет Министров 21 июля 2025 года принял решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и возложить его функции на Министерство обороны.

Перед этим Денис Шмыгаль встретился со Сметаниным, чтобы обсудить приоритет в обороне и важность увеличения отечественного производства оружия. Ведь сейчас доля украинского оружия на фронте составляет 40%, а задача президента — достичь 50%.

Фото: Укроборонпром

Источник : Укроборонпром

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