Герман Сметанін вдруге став гендиректором Укроборонпрому

Германа Сметаніна призначено гендиректором Укроборонпрому за результатами конкурсу. Він вдруге обійматиме цю посаду.

Про це повідомляє пресцентр Укроборонпрому.

Конкурс на посаду гендиректора Укроборонпрому

Кандидатів на цю посаду було 14. Конкурс проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson, яка й спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня, зокрема в Україні.

Зараз дивляться

Рішення про призначення нового генерального директора ухвалили після фінальних співбесід.

За словами голови наглядової ради Укроборонпрому Давіда Ломджарії, Герман Сметанін під час попереднього перебування на посаді голови здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств.

Що відомо про Германа Сметаніна

Герман Сметанін народився у 1992 році.

В період 2016−2020 років Герман Сметанін був головним інженером Львівського бронетанкового заводу. Впродовж 2020−2021 років обіймав посаду директора з виробництва на заводі ім. Малишева. У 2021−2022 роках був директором Харківського бронетанкового заводу.

На посаду генерального директора держконцерну Укроборонпром Сметаніна призначили наприкінці червня 2023 року.

Фото: Укроборонпром

Джерело : Укроборонпром

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.