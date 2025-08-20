Глава МИД Австрии прибыла в Одессу: третий визит с начала войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что его австрийская коллега Беате Майнль-Райзингер прибыла в Одессу в рамках третьего визита в Украину после своего назначения на должность в марте.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Сибиги в Х (Twitter).

Визит главы МИД Австрии в Одессу: что известно

Украинский министр подчеркнул, что ценит личную преданность Беате, которая “дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений”.

Сейчас смотрят

– Мы продолжаем работу, начатую во время визита президента Зеленского в Вену в середине июня, – рассказал Андрей Сибига.

Он рассказал, что встреча началась с почтения памяти павших украинских воинов, чье мужество позволило Украине остаться свободной.

Пока нет комментариев и подробностей этого визита со стороны австрийского министра.

Напомним, после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими коллегами МИД Австрии опубликовало заявление о том, что Вена поддерживает Киев и право Украины на территориальную целостность и самоопределение.

Кроме того, Австрия будет поддерживать все дальнейшие усилия Америки по установлению мира, особенно в рамках трехсторонней встречи Украины, США и РФ.

Источник: Андрей Сибига

Фото: Андрей Сибига

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.