Глава МЗС Австрії прибула до Одеси: третій візит від початку війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що його австрійська колега Беате Майнль-Райзінгер прибула до Одеси в межах третього візиту в Україну після свого призначення на посаду в березні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сибіги в Х (Twitter).

Візит очільниці МЗС Австрії в Одесу: що відомо

Український міністр наголосив, що цінує особисту відданість Беате, яка “доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин”.

– Ми продовжуємо роботу, розпочату під час візиту президента Зеленського до Відня в середині червня, – розповів Андрій Сибіга.

Він розповів, що зустріч розпочалась із вшанування пам’яті полеглих українських воїнів, чия мужність дала змогу Україні залишитися вільною.

Наразі немає коментарів та подробиць цього візиту з боку австрійської міністерки.

Нагадаємо, після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими колегами МЗС Австрії опублікувало заяву про те, що Відень підтримує Київ та право України на територіальну цілісність та самовизначення.

Крім того Австрія буде підтримувати усі подальші зусилля Америки щодо миру, особливо – в рамках тристоронньої зустрічі України, США та РФ.

Джерело: Андрій Сибіга

Фото: Андрій Сибіга

