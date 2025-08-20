Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси: третій візит від початку війни

МЗС Австрії: Беате Майнль-Райзінгер відвідала Одесу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що його австрійська колега Беате Майнль-Райзінгер прибула до Одеси в межах третього візиту в Україну після свого призначення на посаду в березні. 

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сибіги в Х (Twitter).

Візит очільниці МЗС Австрії в Одесу: що відомо

Український міністр наголосив, що цінує особисту відданість Беате, яка “доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин”.

Зараз дивляться

– Ми продовжуємо роботу, розпочату під час візиту президента Зеленського до Відня в середині червня, – розповів Андрій Сибіга.

Він розповів, що зустріч розпочалась із вшанування пам’яті полеглих українських воїнів, чия мужність дала змогу Україні залишитися вільною. 

Наразі немає коментарів та подробиць цього візиту з боку австрійської міністерки. 

Нагадаємо, після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими колегами МЗС Австрії опублікувало заяву про те, що Відень підтримує Київ та право України на територіальну цілісність та самовизначення. 

Крім того Австрія буде підтримувати усі подальші зусилля Америки щодо миру, особливо – в рамках тристоронньої зустрічі України, США та РФ. 

Читайте також
Австрія запропонувала себе як майданчик для переговорів із Путіним
Крістіан Штокер

Джерело: Андрій Сибіга

Фото: Андрій Сибіга

Пов'язані теми:

АвстріяВійна в УкраїніОдеса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь