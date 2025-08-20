РФ применяет на фронте новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением — ГУР
Россия активно применяет на различных направлениях фронта новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления.
Главное управление разведки Минобороны Украины показало 3D-модель, составляющие и компоненты нового российского дрона.
Что известно о российском БgЛА с LTE-связью
Новый БgЛА может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.
Эта модификация оснащена камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
— В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и дистанционное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV, — пояснили в ГУР.
Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа “дельта-крыло”, подобный Shahed-131 (Герань-1), но несколько меньший.
Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.
По данным разведки, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае, в частности модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор.
Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас Италмас производства российской Zala Group.
Фото: War&Sanctions