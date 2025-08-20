РФ застосовує на фронті новий дрон з LTE-зв’язком та віддаленим керуванням — ГУР

Росія активно застосовує на різних напрямках фронту новий БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування.

Головне управління розвідки Міноборони України показало 3D-модель, складові та компоненти нового російського дрона.

Що відомо про російський БпЛА з LTE-зв’язком

Новий БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

– В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV, – пояснили в ГУР.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу “дельта-крило”, подібний до Shahed-131 (Герань-1), але дещо менший.

Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

За даними розвідки, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї, зокрема модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор.

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу Італмас виробництва російської Zala Group.

Фото: War&Sanctions

Джерело : ГУР

