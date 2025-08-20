Вакарчука, Магучих и воинов СБУ за Паутину: Зеленский вручил награды Национальная легенда Украины

Президент Владимир Зеленский вручил знаки отличия Национальная легенда Украины ее лауреатам. Награду получили работники Службы безопасности Украины, разработавшие и воплотившие уникальную военную операцию Паутина, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Ярослава Магучих, лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук и другие.

Национальная легенда Украины: кто получил

Глава государства во время церемонии, участие в которой также приняла первая леди страны Елена Зеленская, заявил, что награда Национальная легенда Украины имеет большое значение и цель — должное чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев.

— Я хочу поблагодарить вас за то, что об Украине знают, за то, что вы своим голосом защищаете наше государство. Надо постоянно поддерживать фокус на нашем государстве для того, чтобы не уменьшалась поддержка. Как политическая, так и в первую очередь наших воинов. Мы им благодарны за то, что они защищают Украину и защищают все то талантливое, что вы принесли в государство, — сказал Зеленский.

Награду получил музыкант, вокалист, композитор и лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который является также послом доброй воли Программы развития ООН для молодежи в Украине. С начала полномасштабной войны он активно поддерживает украинских воинов, в том числе провел более 150 концертов на передовой и в воинских частях, а также организовал многочисленные денежные сборы на поддержку ВСУ и гражданских.

Награду получил первый вице-президент Национальной академии наук Украины, Герой Украины Владимир Горбулин. Он более 60 лет работал для укрепления государства. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Первой национальной космической программы, Стратегии строительства и развития Вооруженных сил. Его называют отцом ракетной и космической отрасли независимой Украины.

Также были награждены работники СБУ, разработавшие и проведшие уникальную военную операцию Паутина. Спецоперацией руководил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Посмертно был награжден артист балета, балетмейстер и теоретик танца Сергей Лифара. Современники называли его “богом танца”. В 1922 году Сергей Лифарь эмигрировал из Киева в Париж, прошел скорый путь от артиста кордебалета до солиста, а в 1929-м возглавил балетную труппу Гранд-Опера. В этом году Украина отмечает 120-летие со дня его рождения.

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Ярослава Магучих, которая в прошлом году получила золото на Олимпийских играх и была признана лучшей легкоатлеткой мира, также была удостоена награды. Ее она получит, когда после соревнований вернется домой.

Знак отличия Национальная легенда Украины получила оперная певица, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Людмила Монастырская. Ее называют главной Аидой современной мировой оперной сцены, она исполняет эту роль в Ла Скала, Ковент-Гардене, Метрополитен-опере. У Людмилы Монастырской есть ряд международных наград и она входит в список лучших оперных певиц мира.

Художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Криволап имел честь получить знак отличия. На международном арт-ринке художник дважды устанавливал мировые рекорды по продажам произведений современного украинского искусства.

Командир медицинской роты, капитан медицинской службы Андрей Семенков (MED GOblin), который более двух лет участвует в руководстве стабилизационными пунктами в Донецкой и Харьковской области получил знак отличия. Его подразделение объединяет передовые подходы к эвакуации раненых и оказанию квалифицированной медицинской помощи воинам непосредственно на фронте. Андрей Семенков обеспечил помощь почти 6 тыс. раненых воинов.

Также награды получили предприниматель и меценат, общественный деятель, гражданин Канады украинского происхождения Джеймс Темертей и певец, народный артист Украины, Герой Украины Василий Зинкевич.

Напомним, что в прошлом году наградами Национальная легенда Украины были удостоены легенда Нина Матвиенко, чемпион мира в первом тяжелом весе и профессиональный боксер Александр Усик, олимпийская чемпионка 2024 года, фехтовальщица на саблях Ольга Харлан и другие.

