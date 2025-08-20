Вакарчука, Магучіх та воїнів СБУ за Павутину: Зеленський вручив відзнаки Національна легенда України

Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України її цьогорічним лауреатам. Нагороду отримали працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію Павутина, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх, лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук та інші.

Відзнака Національна легенда України: хто отримав

Голова держави під час церемонії, участь у якій також взяла перша леді країни Олена Зеленська, заявив, що відзнака Національна легенда України має велике значення та мету – належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв.

– Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну й захищають усе те талановите, що ви принесли в державу, – сказав Зеленський.

Нагороду отримав музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який також є послом доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку повномасштабної війни він активно підтримує українських воїнів, зокрема провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ й цивільних.

Відзнаку отримав перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України Володимир Горбулін. Він понад 60 років життя працював заради зміцнення держави. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Першої національної космічної програми, Стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України.

Також були нагороджені працівники СБУ, які розробили та провели унікальну військову операцію Павутина. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Посмертно було нагороджено артиста балету, балетмейстер і теоретик танцю Сергія Лифара. Сучасники називали його “богом танцю”. 1922 року Сергій Лифар емігрував із Києва до Парижа, пройшов швидкий шлях від артиста кордебалету до соліста, а в 1929-му очолив балетну трупу Гранд-Опера. Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження.

Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх, яка торік отримала золото на Олімпійських іграх й була визнана найкращою легкоатлеткою світу, також була удостоєна нагроди. Її вона отримає, коли після змагань повернеться додому.

Відзнаку Національна легенда України отримала оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Людмила Монастирська. Її називають головною Аїдою сучасної світової оперної сцени, вона виконує цю роль в Ла Скала, Ковент-Гардені, Метрополітен-опері. Людмила Монастирська має низку міжнародних нагород і входить до списку найкращих оперних співачок світу.

Художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолій Криволап мав честь отримати відзнаку. Він є автором унікальної кольористики написання картин. На міжнародному артринку художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва.

Командир медичної роти, капітан медичної служби Андрій Сем’янків (MED GOblin), який понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині та Харківщині отримав відзнаку. Його підрозділ поєднує передові підходи до евакуації поранених і надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам безпосередньо на фронті. Андрій Сем’янків забезпечив допомогу майже 6 тис. поранених воїнів.

Також відзнаки отримали підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження Джеймс Темертей та співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич.

Нагадаємо, що минулого року відзнаками Національна легенда України були удостоєні легенда Ніна Матвієнко, чемпіон світу в першій важкій вазі та професійний боксер Олександр Усик, олімпійська чемпіонка 2024 року, фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан та інші.

