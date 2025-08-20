Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 20 августа: минус еще 920 оккупантов и 50 артсистем
Потери РФ на 20 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 274-е сутки полномасштабной войны достигли 1 072 700 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 20 августа 2025
- личного состава – около 1 072 700 (+920) человек;
- танков – 11 119 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 152 (+4);
- артиллерийских систем – 31 748 (+50);
- РСЗО – 1 470;
- средств ПВО – 1 208;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260);
- крылатых ракет – 3 565 (+7);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142);
- специальной техники – 3 943.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
