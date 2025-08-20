Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 20 августа: минус еще 920 оккупантов и 50 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 20 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 274-е сутки полномасштабной войны достигли 1 072 700 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 20 августа 2025

  • личного состава – около 1 072 700 (+920) человек;
  • танков – 11 119 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 152 (+4);
  • артиллерийских систем – 31 748 (+50);
  • РСЗО – 1 470;
  • средств ПВО – 1 208;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260);
  • крылатых ракет – 3 565 (+7);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142);
  • специальной техники – 3 943.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

український Град

Источник: Генштаб ВСУ

