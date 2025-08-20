Потери РФ на 20 августа: минус еще 920 оккупантов и 50 артсистем

Потери РФ на 20 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 274-е сутки полномасштабной войны достигли 1 072 700 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 20 августа 2025

личного состава – около 1 072 700 (+920) человек;

танков – 11 119 (+1);

боевых бронированных машин – 23 152 (+4);

артиллерийских систем – 31 748 (+50);

РСЗО – 1 470;

средств ПВО – 1 208;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260);

крылатых ракет – 3 565 (+7);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142);

специальной техники – 3 943.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

