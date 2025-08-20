Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 20 серпня: мінус ще 920 окупантів і 50 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 20 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 274-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 072 700 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 20 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб;
  • танків – 11 119 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 152 (+4);
  • артилерійських систем – 31 748 (+50);
  • РСЗВ – 1 470;
  • засобів ППО – 1 208;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260);
  • крилатих ракет – 3 565 (+7);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142);
  • спеціальної техніки – 3 943.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 20 серпня 2025 – ситуація на фронті
український Град

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь