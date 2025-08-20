Втрати ворога на 20 серпня: мінус ще 920 окупантів і 50 артсистем

Втрати ворога на 20 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 274-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 072 700 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 20 серпня 2025

особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб;

танків – 11 119 (+1);

бойових броньованих машин – 23 152 (+4);

артилерійських систем – 31 748 (+50);

РСЗВ – 1 470;

засобів ППО – 1 208;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260);

крилатих ракет – 3 565 (+7);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142);

спеціальної техніки – 3 943.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

