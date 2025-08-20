Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 20 серпня: мінус ще 920 окупантів і 50 артсистем
Втрати ворога на 20 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 274-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 072 700 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 20 серпня 2025
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб;
- танків – 11 119 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 152 (+4);
- артилерійських систем – 31 748 (+50);
- РСЗВ – 1 470;
- засобів ППО – 1 208;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260);
- крилатих ракет – 3 565 (+7);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142);
- спеціальної техніки – 3 943.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
