Карта боевых действий на 21 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществил 5407 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

Такие данные по состоянию на 08:00 21 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 21 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 21 августа 2025

Ситуация в Украине 21 августа 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также осуществил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголовка и в направлениях Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандрыголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка.

На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Комышувахи, Снежного и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ на 21 августа 2025 года

личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;

танков – 11 120 (+1);

боевых бронированных машин – 23 157 (5);

артиллерийских систем – 31 789 (+41);

РСЗО – 1 471 (+1);

средств ПВО – 1 209 (+1);

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);

крылатых ракет – 3 565;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);

специальной техники – 3 944 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

