Карта бойових дій на 21 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Російські війська завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Такі дані станом на 22:00 20 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 21 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 21 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

