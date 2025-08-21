Проблемы с водоснабжением в Мелитополе: из-за оккупантов высыхает река Молочная
Водный кризис на оккупированных территориях набирает обороты после ухудшения ситуации в оккупированном Мелитополе, где главная река региона — Молочная — высыхает на глазах.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Проблемы с водоснабжением в Мелитополе: что известно
Местные жители сообщают, что почти полное исчезновение водоема стало следствием не только подрыва россиянами Каховской ГЭС, но и действий оккупационных властей.
Варварская чистка экскаваторами остановила течение, и река превратилась в болото.
После перебоев с водоснабжением и многочисленных жалоб на горячие линии местные гауляйтеры были вынуждены признать проблему.
Оккупационная администрация города, пытаясь снизить градус напряжения, пообещала быстро устранить перебои.
Но как они планируют это сделать в условиях дефицита воды, не сообщается.
На фоне коллапса системы водоснабжения оккупационная администрация занимается показухой — развешивает по городу триколоры в честь дня флага РФ.
Как отметили в ЦПД, тем самым оккупанты в очередной раз показывают, что пропагандистская картинка для них важнее, чем благосостояние людей на временно оккупированных территориях.
Фото: Википедия