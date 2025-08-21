Водный кризис на оккупированных территориях набирает обороты после ухудшения ситуации в оккупированном Мелитополе, где главная река региона — Молочная — высыхает на глазах.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Проблемы с водоснабжением в Мелитополе: что известно

Местные жители сообщают, что почти полное исчезновение водоема стало следствием не только подрыва россиянами Каховской ГЭС, но и действий оккупационных властей.

Варварская чистка экскаваторами остановила течение, и река превратилась в болото.

После перебоев с водоснабжением и многочисленных жалоб на горячие линии местные гауляйтеры были вынуждены признать проблему.

Оккупационная администрация города, пытаясь снизить градус напряжения, пообещала быстро устранить перебои.

Но как они планируют это сделать в условиях дефицита воды, не сообщается.

На фоне коллапса системы водоснабжения оккупационная администрация занимается показухой — развешивает по городу триколоры в честь дня флага РФ.

Как отметили в ЦПД, тем самым оккупанты в очередной раз показывают, что пропагандистская картинка для них важнее, чем благосостояние людей на временно оккупированных территориях.

Фото: Википедия

