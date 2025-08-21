Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: через окупантів висихає річка Молочна

коли не буде води в Житомирі
Фото: Pixabay

Водна криза на окупованих територіях набирає обертів після погіршення ситуації в окупованому Мелітополі Запорізької області, де головна річка регіону — Молочна — висихає на очах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: що відомо

Місцеві жителі повідомляють, що майже повне зникнення водойми стало наслідком не лише підриву росіянами Каховської ГЕС, а й дій окупаційної влади.

Зараз дивляться

Варварська чистка екскаваторами зупинила течію, і річка перетворилася на болото.

Після перебоїв з водопостачанням та численних скарг на гарячі лінії місцеві гауляйтери були змушені визнати проблему.

річка Молочна на карті

Фото: річка Молочна на карті

Окупаційна адміністрація міста, намагаючись знизити градус напруги, пообіцяла швидко усунути перебої.

Але як вони планують це зробити в умовах дефіциту води, не повідомляється.

На тлі колапсу системи водопостачання окупаційна адміністрація займається показухою — розвішує по місту триколори на честь дня прапора РФ.

Як зазначили у ЦПД, тим самим окупанти вчергове показують, що пропагандистська картинка для них важливіша, ніж добробут людей на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також
Партизани під Донецьком завдали удару по логістиці окупантів
Диверсія Атеш на залізниці під Донецьком

Фото: Вікіпедія

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМелітопольРосійська агресіяТОТХолодна вода
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь