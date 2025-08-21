Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: через окупантів висихає річка Молочна

Водна криза на окупованих територіях набирає обертів після погіршення ситуації в окупованому Мелітополі Запорізької області, де головна річка регіону — Молочна — висихає на очах.

Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: що відомо

Місцеві жителі повідомляють, що майже повне зникнення водойми стало наслідком не лише підриву росіянами Каховської ГЕС, а й дій окупаційної влади.

Варварська чистка екскаваторами зупинила течію, і річка перетворилася на болото.

Після перебоїв з водопостачанням та численних скарг на гарячі лінії місцеві гауляйтери були змушені визнати проблему.

Окупаційна адміністрація міста, намагаючись знизити градус напруги, пообіцяла швидко усунути перебої.

Але як вони планують це зробити в умовах дефіциту води, не повідомляється.

На тлі колапсу системи водопостачання окупаційна адміністрація займається показухою — розвішує по місту триколори на честь дня прапора РФ.

Як зазначили у ЦПД, тим самим окупанти вчергове показують, що пропагандистська картинка для них важливіша, ніж добробут людей на тимчасово окупованих територіях.

