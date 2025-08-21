Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: через окупантів висихає річка Молочна
Водна криза на окупованих територіях набирає обертів після погіршення ситуації в окупованому Мелітополі Запорізької області, де головна річка регіону — Молочна — висихає на очах.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Проблеми з водопостачанням у Мелітополі: що відомо
Місцеві жителі повідомляють, що майже повне зникнення водойми стало наслідком не лише підриву росіянами Каховської ГЕС, а й дій окупаційної влади.
Варварська чистка екскаваторами зупинила течію, і річка перетворилася на болото.
Після перебоїв з водопостачанням та численних скарг на гарячі лінії місцеві гауляйтери були змушені визнати проблему.
Окупаційна адміністрація міста, намагаючись знизити градус напруги, пообіцяла швидко усунути перебої.
Але як вони планують це зробити в умовах дефіциту води, не повідомляється.
На тлі колапсу системи водопостачання окупаційна адміністрація займається показухою — розвішує по місту триколори на честь дня прапора РФ.
Як зазначили у ЦПД, тим самим окупанти вчергове показують, що пропагандистська картинка для них важливіша, ніж добробут людей на тимчасово окупованих територіях.
Фото: Вікіпедія