Ракета Фламінго випробувана, почнеться серійне виробництво – Зеленський
Далекобійна крилата ракета Фламінго стала великим успіхом української ракетної програми і незабаром піде в масове виробництво.
Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про далекобійну ракету Фламінго
За словами президента, ракети Фламінго вже пройшли випробування.
— І це поки що найуспішніша наша ракета. Вона летить 3 тис. кілометрів, це важливо, — зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що подробиці про Фламінго оприлюднювати зарано, адже поки що немає можливості застосовувати їх сотнями.
— До грудня у нас з’явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми, — додав президент.
Минулого тижня в мережі з’явилося перше фото української крилатої ракети Фламінго і стало відомо, що вона пішла в серійне виробництво.
Defence Express вважає, що це з великою ймовірністю аналог крилатої ракети FP-5, модель якої на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.
Основні характеристики ракети Фламінго:
- дальність — 3 тис. км,
- максимальна швидкість — 950 км/год,
- розмах крила — 6 м,
- максимальна маса — 6 тонн,
- маса бойової частини — 1 тонна.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль назвав ракету Фламінго “дуже потужною зброєю” та пообіцяв розповісти деталі про неї коли настане слушний час.