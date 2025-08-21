Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Какова будет роль США в гарантиях безопасности для Украины: что известно

армія США, військові США
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют ограничиться минимальным участием в мероприятиях, связанных с гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.

Гарантии безопасности для Украины: что известно о роли США

По данным издания, во время встречи с европейскими военными руководителями Колби заявил, что Вашингтон не будет брать на себя ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.

Сейчас смотрят

Это, как отмечают журналисты, свидетельствует о намерении США переложить основную ношу обеспечения длительного мира на европейских союзников.

Европейские партнеры восприняли заявление неоднозначно.

Один из дипломатов НАТО подчеркнул:

— Становится понятно, что именно Европе придется реализовывать эти гарантии. США не берут на себя никаких обязательств.

Другой собеседник Politico добавил, что такая позиция Вашингтона разрушает прогресс последних месяцев в выработке действенных договоренностей по безопасности для Украины.

Таким образом, основная ответственность за гарантии безопасности фактически переходит к европейским союзникам.

Ранее Bloomberg сообщал, что около 10 государств уже выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей.

Кроме того, генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что над разработкой гарантий безопасности для Украины уже несколько месяцев работают около 30 государств.

Читайте также
”Облегченное НАТО” для Украины: Мелони предлагает гарантии безопасности без членства в Альянсе
Джорджія Мелоні

Связанные темы:

Война в УкраинеПентагонпереговори
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь