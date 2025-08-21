Какова будет роль США в гарантиях безопасности для Украины: что известно
Соединенные Штаты планируют ограничиться минимальным участием в мероприятиях, связанных с гарантиями безопасности для Украины.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.
Гарантии безопасности для Украины: что известно о роли США
По данным издания, во время встречи с европейскими военными руководителями Колби заявил, что Вашингтон не будет брать на себя ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.
Это, как отмечают журналисты, свидетельствует о намерении США переложить основную ношу обеспечения длительного мира на европейских союзников.
Европейские партнеры восприняли заявление неоднозначно.
Один из дипломатов НАТО подчеркнул:
— Становится понятно, что именно Европе придется реализовывать эти гарантии. США не берут на себя никаких обязательств.
Другой собеседник Politico добавил, что такая позиция Вашингтона разрушает прогресс последних месяцев в выработке действенных договоренностей по безопасности для Украины.
Таким образом, основная ответственность за гарантии безопасности фактически переходит к европейским союзникам.
Ранее Bloomberg сообщал, что около 10 государств уже выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей.
Кроме того, генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что над разработкой гарантий безопасности для Украины уже несколько месяцев работают около 30 государств.