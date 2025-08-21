Якою буде роль США у гарантіях безпеки для України: що відомо

Сполучені Штати планують обмежитися мінімальною участю у заходах, пов’язаних із гарантіями безпеки для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заступника міністра оборони США Елбридж Колбі.

Гарантії безпеки для України: що відомо про роль США

За даними видання, під час зустрічі з європейськими військовими керівниками Колбі заявив, що Вашингтон не братиме на себе ключової ролі у гарантуванні безпеки України.

Це, як зазначають журналісти, свідчить про намір США перекласти основний тягар забезпечення тривалого миру на європейських союзників.

Європейські партнери сприйняли заяву неоднозначно.

Один із дипломатів НАТО наголосив:

— Стає зрозуміло, що саме Європі доведеться реалізовувати ці гарантії. США не беруть на себе жодних зобов’язань.

Інший співрозмовник Politico додав, що така позиція Вашингтона руйнує прогрес останніх місяців у напрацюванні дієвих безпекових домовленостей для України.

Таким чином, основна відповідальність за гарантії безпеки фактично переходить до європейських союзників.

Раніше Bloomberg повідомляв, що близько 10 держав уже висловили готовність розглянути можливість відправлення військ в Україну в межах нових домовленостей.

Крім того, генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що над розробкою гарантій безпеки для України вже декілька місяців працюють близько 30 держав.

