Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине, возможно, придется действовать иначе — Трамп

Трамп установил двухнедельный дедлайн для мирного урегулирования войны в Украине
Фото: Getty Images

В течение двух недель станет понятно, стоит ли ожидать урегулирования войны России против Украины в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью ведущему подкаста Todd Starnes Show.

Будет ли мир в Украине через две недели

Журналист спросил у президента США о вероятности мира для Украины.

Сейчас смотрят

— Я бы сказал, что в течение двух недель мы узнаем об этом так или иначе. После этого нам, возможно, придется действовать иначе. Но мы узнаем об этом очень скоро, — заявил Дональд Трамп.

Во вторник, 19 августа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие 15 дней будут критически важными для определения гарантий безопасности для Украины.

По его словам, есть работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности и приданию им реального содержания.

По мнению президента Франции, Российская Федерация является дестабилизирующей силой и хищником возле дверей Европы.

Зеленський

