Эту войну нужно заканчивать, Путин ничего не понимает, кроме силы и давления — Зеленский

Полномасштабную войну против Украины нужно завершать. Нужно давить на Россию, чтобы война закончилась. Российский диктатор Владимир Путин не понимает ничего, кроме силы и давления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 августа 2025 года.

Зеленский о защите украинцев

— Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить государство и наших людей, — заявил Зеленский.

По его мнению, президент США Дональд Трамп абсолютно прав, когда говорит: это нужно делать не только в обороне.

Но в то же время Украина не ослабляет усилия в дипломатии и всех контактах с партнерами, чтобы все-таки состоялись именно такие переговоры, которые могут приблизить мир, пояснил президент.

По его словам, работают советники по вопросам национальной безопасности — вчера у них был разговор, сегодня тоже много коммуникации.

Как заявил Зеленский, на своем уровне военные, в частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Генеральный штаб, работают над военной составляющей гарантий безопасности Украины.

— Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море, — обратил внимание Зеленский.

Ежедневно будут новые шаги партнеров в поддержку Украины — у президента будет много дипломатической работы. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто остается с Украиной.

Зеленский о российских обстрелах по Украине

Сегодня весь день в некоторых областях Украины продолжались работы после ночной массированной атаки России. Было 574 дрона и 40 ракет, в том числе баллистических.

Значительную часть всего этого украинские воины сбили — важно, что Силы обороны имеют такую возможность и соответствующие средства.

— Более 30 ракет мы сбили. Десятки Shahed уничтожены нашими перехватчиками. Спасибо всем разработчикам и операторам. Но, к сожалению, были и попадания. Разные области — от Запорожья до Волынской области и Закарпатья, — подчеркнул Зеленский.

В Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие — производителя электротехники. Это были бытовые электроприборы — ничего военного, утверждает президент Украины.

— Россияне точно знали, куда бьют. Это был ракетный удар. Мы считаем, что это был целенаправленный удар именно по американской собственности в Украине, по американским инвестициям, — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, это очень показательный удар, как и вся эта массированная атака по Украине. Это произошло как раз в период, когда мир ожидает от россиян четкого ответа о переговорах по окончанию войны.

Зеленский о форматах переговоров для прогресса

Владимир Зеленский убежден, что есть два формата на уровне лидеров, в которых реально достичь прогресса.

Среди них:

двусторонний формат – Украина и Россия;

трехсторонний формат – Украина, Соединенные Штаты Америки и Россия.

Президент Украины отметил, что этот вопрос обсуждали в Вашингтоне.

В то же время российский диктатор Владимир Путин говорил об этом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

— Сейчас сигналы из России, честно говоря, просто непристойные. Они пытаются уклониться от необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте, — обратил внимание глава государства.

Кроме этого, российские войска еще и запускают ракеты по американскому предприятию — как и по многим другим абсолютно гражданским украинским мишеням.

Причем это происходит совсем рядом с границами Евросоюза и НАТО — российский ударный дрон залетел на территорию Польши. Очень неприятные инциденты с дронами были также на территории Литвы.

— Это все не является чем-то, знаете, случайным. Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной, — подчеркнул президент Украины.

